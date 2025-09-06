Поиск

МИД Венесуэлы заявил, что в Латинской Америке отвергают агрессивную риторику США

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Страны Латинской Америки отвергают воинственную риторику США, и намерены совместно защищать мир, сообщил в эфире венесуэльского телевидения министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль.

"Участники Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна привержены стремлению к сохранению мира и отвергают угрозы госсекретаря США Марко Рубио", - сказал Хиль, отметив, что намерение США разместить атомную подводную лодку у берегов региона, свободного от ядерного оружия, является безумием.

"Мир выступает против угроз и милитаризма США. Мы не потерпим какой-либо агрессии в нашем мирном регионе", - подчеркнул глава МИД Венесуэлы.

Ранее американский телеканал NBC со ссылкой на источник сообщил, что американское военное командование намерено направить к берегам Венесуэлы военный флот для усиления борьбы с наркокартелями.

США Венесуэла Иван Хиль Латинская Америка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мадуро предупредил США, что насильственная смена власти в Венесуэле будет ошибкой

Восточный экономический форум - 2025

Титов предложил разрешить для туристов китайскую AliPay в РФ и российскую СБП в Китае

Титов предложил разрешить для туристов китайскую AliPay в РФ и российскую СБП в Китае

Что случилось этой ночью: суббота, 6 сентября

Трамп рассматривает возможность нанесения ударов по наркокартелям на территории Венесуэлы

Трамп рассматривает возможность нанесения ударов по наркокартелям на территории Венесуэлы

Саммит G20 в 2026 году пройдет в Майами

Трамп переименовал Минобороны США в Военное министерство

Трамп переименовал Минобороны США в Военное министерство

Глава МИД Венгрии заявил, что Будапешт не поддержит вступление Украины в ЕС

Что произошло за день: пятница, 5 сентября

Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,95 млрд евро

Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,95 млрд евро

Премьер Словакии в беседе с Зеленским поддержал стремление Киева на сближение с ЕС

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7113 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2367 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });