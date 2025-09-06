МИД Венесуэлы заявил, что в Латинской Америке отвергают агрессивную риторику США

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Страны Латинской Америки отвергают воинственную риторику США, и намерены совместно защищать мир, сообщил в эфире венесуэльского телевидения министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль.

"Участники Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна привержены стремлению к сохранению мира и отвергают угрозы госсекретаря США Марко Рубио", - сказал Хиль, отметив, что намерение США разместить атомную подводную лодку у берегов региона, свободного от ядерного оружия, является безумием.

"Мир выступает против угроз и милитаризма США. Мы не потерпим какой-либо агрессии в нашем мирном регионе", - подчеркнул глава МИД Венесуэлы.

Ранее американский телеканал NBC со ссылкой на источник сообщил, что американское военное командование намерено направить к берегам Венесуэлы военный флот для усиления борьбы с наркокартелями.