Срок удовлетворения требований мелких кредиторов Nord Stream 2 AG продлен до 9 февраля

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Кантональный суд города Цуг (Швейцария) продлил срок удовлетворения требований всех мелких кредиторов организации "Норд Стрим 2 АГ" (Nord Stream 2) с 9 сентября до 9 февраля 2026 года, сообщил суд.

Мировое соглашение по Nord Stream 2 AG вступило в силу после решения швейцарского суда 9 мая 2025 года.

10 мая 2022 года было вынесено решение о предоставлении "Норд Стрим 2 АГ" промежуточного моратория на банкротство с назначением внешнего администратора в лице организации "Транслик АГ" (Швейцария). Далее оно несколько раз продлевалось.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

Власти Германии остановили процесс сертификации объекта, а США внесли проектную компанию Nord Stream 2 AG в санкционный список. Обе нитки магистрали были заполнены газом и подготовлены к работе. Одна из них получила повреждения в результате мощных взрывов в 2022 году.

В начале 2025 года Датское энергетическое агентство выдало разрешение швейцарской дочерней компании "Газпрома" Nord Stream 2 AG на проведение работ по сохранению газопровода "Северный поток 2" в Балтийском море.