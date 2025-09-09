Ответственность за теракт в Иерусалиме взял на себя ХАМАС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Ответственность за теракт в Иерусалиме 8 сентября взяло на себя боевое крыло ХАМАС, бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам", сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление группировки.

В нем подтверждается, что теракт на автобусной остановке Рамот совершили конкретные участники боевого крыла.

Утром 8 сентября в рейсовый автобус в Иерусалиме вошли двое мужчин и открыли стрельбу по пассажирам. По ним с остановки был открыт ответный огонь, их убили. Погибли шесть человек, еще два десятка были ранены.