Каллас в Европарламенте призвала усилить давление на Россию через санкции

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, выступая в Европарламенте, призвала продолжать оказывать Украине поддержку и усиливать давление на Россию путем ужесточения санкций.

"Усиление давления на Россию означает усиление санкций и продолжение работы по борьбе с обходом санкций, включая свертывание теневого флота", - заявила она.

Она напомнила евродепутатам о работе над 19-м пакетом санкций, сообщив, что на данной стадии идут консультации по ним со странами ЕС.

"Мы также координируем наши действия с партнерами, поскольку влияние санкций, скоординированных на международном уровне, гораздо сильнее, чем действия ЕС в одиночку", - продолжила Каллас.

Она отметила, что "Европа также является крупнейшим спонсором оборонной промышленности Украины за счет чрезвычайных прибылей от замороженных российских активов".

При этом Каллас сказала, что российские суверенные активы должны оставаться заблокированными в ЕС и в дальнейшем в целях восстановления Украины.

"Так заявил Европейский совет. Крайне важно, чтобы мы выполнили это обязательство", - резюмировала руководитель дипломатического ведомства ЕС.

