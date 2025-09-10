Польша направляет военную технику к белорусской границе

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Польша утром в среду направила военную технику к белорусской границе, сообщил гостелеканал "Первый национальный".

"Колонна польской военной техники направляется к белорусской границе. По утренним кадрам видно активное перемещение польских войск, включая колонны, движущиеся в сторону границы с Белоруссией", - говорится в сообщении.

Сообщение сопровождает видео с военной техникой Войска Польского, двигающейся по дорогам общего пользования.