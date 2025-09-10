Генсек НАТО назвал безответственным и опасным инцидент с БПЛА в Польше

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - НАТО изучает нарушение воздушного пространства Польши беспилотниками, пока неясно, было ли оно намеренным или случайным, заявил журналистам генеральный секретарь альянса Марк Рютте и назвал инцидент крайне опасным.

"Всесторонняя оценка всё ещё продолжается, но независимо от того, был ли этот акт намеренным или нет, это абсолютно безответственно и крайне опасно", - сказал он.

По его словам, утром союзники по НАТО провели заседание по запросу Польши в соответствии со статьёй 4 Устава НАТО, которая предусматривает, что любой член альянса может инициировать консультации с другими союзниками, если, по его мнению, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность страны находятся под угрозой.

Рютте подчеркнул, что военное командование НАТО "будет и дальше активно управлять нашей системой сдерживания и обороны по всему восточному флангу". "Мы будем внимательно отслеживать ситуацию на восточном фланге. Наша противовоздушная оборона постоянно находится в полной готовности", - сказал генсек альянса.

Ранее в Варшаве сообщили, что в ночь на 10 сентября беспилотники неоднократно нарушали воздушное пространство Польши. Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил мнение, что беспилотники якобы были российскими.