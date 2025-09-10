Поиск

Французские ультраправые потребовали от Лекорню отойти от политики Макрона

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Во Франции ультраправое "Национальное объединение" будет добиваться вынесения вотума недоверия новому премьер-министру Себастьену Лекорню, если он продолжит пороводить в жизнь политический курс президента Эммануэля Макрона, заявил журналистам в Европарламенте председатель партии Жордан Барделла. Об этом пишет Le Figaro.

"Либо он разрывает (с политическим курсом Макрона - ИФ), либо будет вотум недоверия", - сказал политик.

По его словам, "назначив премьер-министром одного из своих самых близких министров и сторонников, президент сделал выбор переступить через интересы французов".

10 сентября в Париже прошла церемония передачи полномочий от получившего вотум недоверия в Национальном собрании Франсуа Байру к Лекорню. На церемонии новый премьер-министр признал необходимость коренных изменений и заверил в возможности исправить ситуацию в стране.

В этот же день во Франции проходят масштабные протесты с лозунгом "Заблокируем все!"

