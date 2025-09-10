Во Франции в день общенациональных протестов к полудню задержали 295 человек

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Во Франции продолжаются акции протеста "Заблокируем все", с утра к 13:00 по всей стране полиция задержала 295 нарушителей, 171 задержание пришлось на парижский регион, сообщает BFMTV со ссылкой на МВД страны. Протестующие в том числе требуют отставки президента Эммануэля Макрона

На тот момент легкие травмы в потасовках с протестующими получили четверо полицейских.

В середине в жандармерии заявили, что по стране проходят 190 митингов, а также еще 229 уличных акций других видов, в том числе попытки блокировки движения и окружения учреждений. Утром сообщалось, что, по ожиданиям организаторов, в протестах примут участие до 100 тысяч человек. Днем студенческий профсоюз заявил, что в общей сложности на улицы вышли 80 тысяч студентов.

Люди вышли во многих крупных городах. Многие школы во Франции не работают, закрыты некоторые торговые центры, а том числе парижский бизнес-центр Les Halles. В этом же районе в разгар протестов случился пожар в ресторане, потребовалась эвакуация людей. Сообщается о беспорядках в Лионе и Нанте. В Париже между протестующими и стражами порядка произошли столкновения в районе Северного вокзала.

Акции протеста были организованы через социальные сети против бюджета жесткой экономии, который отстаивал уже ушедший в отставку премьер-министр Франсуа Байру.