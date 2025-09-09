"Непокоренная Франция" предложила объявить импичмент Макрону

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU -Ультралевая партия "Непокоренная Франция" внесла в парламент проект резолюции по отстранению от власти президента Франции Эммануэля Макрона, пишет Le Figaro.

"Правительство Байру уходит в отставку. Эммануэль Макрон должен последовать за ним, потому что на президенте лежит ответственность за нестабильность в стране", - заявила председатель фракции этой партии в Национальном собрании Матильда Пано.

Текст подписали 86 депутатов, большинство из которых представляют "Непокоренную Францию". Пока неясно, будут ли другие крупные партии готовы присоединиться к этой инициативе.

Далее бюро нижней палаты парламента предстоит решить, давать ли ход проекту резолюции или нет.

Следующим этапом будет рассмотрение проекта в юридическом комитете Национального собрания. Если этот текст будет одобрен комитетом, то проект резолюции должен быть включен не позднее чем через тринадцать дней в повестку заседаний палаты. Затем текст должны одобрить две трети депутатов Национального собрания, после чего его смогут передать на рассмотрение в Сенат.

В соответствии с 68-й статьей Конституции, парламент имеет право отстранить от власти президента, если тот не выполняет свои ключевые обязанности.

8 сентября Национальное собрание подавляющим большинством в 364 голоса против 194 вынесло вотум недоверия правительству Франсуа Байру, отвергнув его курс на жесткую экономию для сокращения государственного долга.

Макрон 9 сентября принял отставку премьер-министра.