Поиск

Госсекретарь США обсудил с главой МИД КНР по телефону двусторонние отношения

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с главой МИД Китая Ван И, сообщает Госдепартамент.

"Госсекретарь Рубио подчеркнул важность открытых и конструктивных контактов по ряду двусторонних проблем", - отмечается в сообщении.

Рубио и Ван И обменялись мнениями по региональным и глобальным вопросам. По каким именно, американское ведомство не уточняет.

Ранее сообщалось о видеозвонке министра обороны КНР Дун Цзюня и шефа Пентагона Пита Хегсета. Министры обсудили проблемы Тайваня и Южно-Китайского моря

Ван И Госдепартамент Марко Рубио США Пентагон Тайвань
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МВД Польши сообщило об обнаружении обломков уже 12 беспилотников

Глава МВД Польши отдал распоряжение о закрытии границы с Белоруссией

Трамп написал "приехали" в соцсети, комментируя сообщения о дронах РФ в Польше

Трамп написал "приехали" в соцсети, комментируя сообщения о дронах РФ в Польше
Операция США и союзников против хуситов

ВВС Израиля нанесли удары по Сане и провинции Эль-Джауф в Йемене

Катар изучит возможность привлечения Нетаньяху к ответственности за удары по Дохе

Катар изучит возможность привлечения Нетаньяху к ответственности за удары по Дохе

Российского дипломата вызвали в МИД Польши из-за дронов

МВД Польши сообщило об обнаружении обломков семи беспилотников и ракеты

Кремль не получал запросов на контакты от руководства Польши

Во Франции в ходе акций протеста произошли столкновения с полицией

Во Франции в ходе акций протеста произошли столкновения с полицией

Вэнс назвал возможным экономическое сотрудничество с Россией в случае мира на Украине

Вэнс назвал возможным экономическое сотрудничество с Россией в случае мира на Украине
Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7133 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале22 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2388 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });