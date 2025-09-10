Госсекретарь США обсудил с главой МИД КНР по телефону двусторонние отношения

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с главой МИД Китая Ван И, сообщает Госдепартамент.

"Госсекретарь Рубио подчеркнул важность открытых и конструктивных контактов по ряду двусторонних проблем", - отмечается в сообщении.

Рубио и Ван И обменялись мнениями по региональным и глобальным вопросам. По каким именно, американское ведомство не уточняет.

Ранее сообщалось о видеозвонке министра обороны КНР Дун Цзюня и шефа Пентагона Пита Хегсета. Министры обсудили проблемы Тайваня и Южно-Китайского моря