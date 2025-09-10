Поиск

Президент Польши обсудил с Трампом нарушение польского воздушного пространства дронами

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что в среду провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

"Я только что разговаривал по телефону с президентом США Дональдом Трампом о многочисленных нарушениях воздушного пространства Польши российскими беспилотниками, произошедших сегодня ночью", - написал Навроцкий в соцсетях.

"Этот разговор – часть серии консультаций, которые я провожу с нашими союзниками. Сегодняшние переговоры подтвердили наше единство", - добавил он.

Ранее в среду Трамп, комментируя сообщения о российских дронах, якобы попавших на территорию Польши, написал в соцсети: "Что за история с российскими дронами, нарушившими воздушное пространство Польши? Приехали!"

