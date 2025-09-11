Поиск

В Конгрессе США инициировали законопроект, ограничивающий торговлю с Россией

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Законопроект о возобновлении действия в отношении России так называемой поправки "Джексона-Вэника" внесен на рассмотрение Конгресса США, сообщил член Палаты представителей Джо Уилсон.

"После нападения на Польшу я рад возможности представить законопроект, который восстановит действие закона "Джексона-Вэника" в отношении России, прекращающего всю торговлю с ней", - написал законодатель в соцсети Х.

Он добавил, что "президент Обама и Джон Керри (бывший госсекретарь США - ИФ) неправомерно отменили этот закон во время ошибочной перезагрузки отношений с Россией", и выразил надежу, что "Трамп все исправит!".

Поправка "Джексона-Вэника", ограничивающая торговлю с Советским Союзом, была введена в 1974 году и отменена в 2012 году при президенте Обаме.

Тот же Уилсон в 2012 году приветствовал отмену поправки, заявив, что "принятие этого законодательства - это шаг в правильном направлении, который вернет нашу экономику на путь процветания".

Как сообщалось, Оперативное командование вооруженных сил Польши в среду сообщило о проведении в воздушном пространстве страны операции по нейтрализации нарушивших границу беспилотных летательных объектов.

Позднее глава правительства Польши Дональд Туск заявил журналистам, что "проникновение дронов, вероятно, было широкомасштабной провокацией".

В Минобороны России заявили, что на территории Польши никакие объекты для поражения не планировались, отметив, что дальность применения беспилотников, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км.

Министерство также заявило о готовности к консультациям с военным ведомством Польши.

