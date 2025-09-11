ХАМАС обвинил США в причастности к удару Израиля в Катаре

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В ХАМАС считают, что Вашингтон причастен к израильской атаке на руководство палестинского движения в катарской столице Дохе, сообщает в четверг "Аль-Арабийя".

"Мы заявляем, что администрация США - соучастник этого преступления", - сказал представитель ХАМАС Фаузи Бархум на пресс-конференции.

Он добавил, что эта атака является "убийством всего переговорного процесса", поскольку, по его словам, удар был нанесен в момент, когда руководство ХАМАС обсуждало предложение президента США Дональда Трампа по перемирию в секторе Газа.

9 сентября Израиль нанес удары по зданию, где находились представители руководства ХАМАС.

В ХАМАС заявили, что все высокопоставленные члены руководства движения выжили после удара, но погибли шесть человек, среди которых - Хамам Халиль аль-Хайя, сын Халиля аль-Хайя, главного переговорщика ХАМАС за рубежом.

Трамп заявил, что не он принимал решение об израильском ударе по руководству ХАМАС в Дохе, это сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.