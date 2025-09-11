В ЕК приняли к сведению решение суда о финансировании в Венгрии энергоблоков АЭС "Пакш-2

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии определятся относительно постановления суда ЕС, отменившего решение о финансировании проекта строительства двух энергоблоков АЭС "Пакш-2" в Венгрии, заявил на брифинге пресс-секретарь ЕК Тома Ренье, когда его попросили прокомментировать это судебное решение.

"Мы принимаем к сведению постановление суда и позднее решим об этапах дальнейших действий", - сказал он.

11 сентября стало известно, что постановление суда ЕС отменяет прежнее согласование Еврокомиссией финподдержки проекта Венгрией от 2017 года. Согласно материалам суда, основное финансирование проекта должно прийтись на российский кредит в размере до 10 млрд евро. При этом еще 2,5 млрд евро предполагалось профинансировать из венгерского бюджета.

В "Росатоме" отметили, что госкорпорация "совместно с венгерскими партнерами продолжает реализацию проекта": "Для госкорпорации "Росатом" первостепенной задачей остается выполнение проекта согласно высочайшим международным стандартам безопасности и в полном соответствии с контрактными обязательствами".