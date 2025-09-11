РФ и страны Персидского залива назвали удар Израиля по Дохе посягательством на суверенитет Катара

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Министры, принявшие в Сочи участие в заседании Стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских стран Персидского залива, осудили удары Израиля по руководству движения ХАМАС в Дохе, говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Министры решительно осудили нападение израильских оккупационных сил на Государство Катар 9 сентября 2025 года, целью которого стали жилые объекты в Дохе, в которых находились члены политбюро ХАМАС во время переговоров. Этот удар привел к гибели сотрудника Сил внутренней безопасности (Лехвия) и нескольких членов движения, а также поставил под угрозу жизни гражданских лиц Катара, что представляет собой вопиющее нарушение международного гуманитарного права", - отмечается в заявлении.

"Министры отметили, что эта акция представляет собой явное нарушение международных законов и норм, посягательство на суверенитет Государства Катар и преднамеренный подрыв дипломатических усилий, направленных на достижение безопасности и стабильности в регионе", - подчеркивается в нем.

В заявлении "они подчеркнули, что подобные действия требуют четкой и твердой международной позиции, которая возлагает на международное сообщество ответственность за его моральные, политические и правовые обязательства и ведет к принятию эффективных мер по сдерживанию Израиля и прекращению им постоянно повторяющихся нарушений принципов международного мира и безопасности".

"Министры также призвали международное сообщество и Совет Безопасности ООН взять на себя ответственность за прекращение этих агрессивных действий и предотвращение их рецидива, акцентировав, что сохранение такого подхода в будущем приведет к обострению напряженности в регионе и подорвет возможности достижения безопасности и стабильности", - отмечается в документе.

В нем подчеркивается, что "министры выступили с предупреждением, что отсутствие серьезной и решительной международной позиции повлечет серьезные последствия для регионального и международного мира и безопасности".