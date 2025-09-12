Литва намерена сохранить запрет на транзит удобрений из Белоруссии

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Литва, в 2022 году запретившая транзит белорусских удобрений через свою территорию, будет по-прежнему придерживаться этой позиции, несмотря на возможное давление, заявила BNS новый премьер-министр страны Инга Ругинене. Об этом сообщает diena.lt.

"Если мы не пойдем дальше и не будем оказывать давление по поводу санкций (...), будет плохо. Возможно, США будут давить, но, думаю, мы здесь непреклонны", - заявила Ругинене.

Заявления премьера прозвучали после того, как 11 сентября Белоруссия освободила 52 политзаключенных, а США вскоре объявили о снятии санкций с белорусской авиакомпании "Белавиа".

Это вызвало дискуссии о том, что Вашингтон может оказывать давление на Литву, в частности, с целью возобновления транзита белорусских удобрений через Клайпедский порт.

Транзит грузов "Беларуськалия" через Литву в Клайпедский порт был прекращен после того, как местное правительство заявило, что договор между "Литовскими железными дорогами" и "Беларуськалием", действовавший до конца 2023 года, якобы не отвечает интересам безопасности страны.

Ругинене также заявила, что не согласна со смягчением санкций против России и Белоруссии.

"Я просто считаю, что пакет санкций должен только ужесточаться, и мы должны делать ещё больше", - заявила премьер.

Дипломатический корпус страны, по ее словам, будет работать над тем, чтобы убедить партнеров в необходимости сохранения и ужесточения санкций. При этом, на вопрос о том, может ли смягчение санкций стать предметом обсуждения на переговорах о дальнейшем пребывании американских войск в Литве или, возможно, даже увеличении их численности, премьер ответила, что "безусловно, об этом можно было бы говорить".

Ранее 12 сентября министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис сказал, что обсуждение возможного пересмотра санкций против Белоруссии не ведется, и подчеркнул, что, несмотря на освобождение некоторых политзаключенных, санкции Евросоюза и национальные санкции Литвы против белорусских властей остаются в силе.

Как сообщалось, в январе 2022 года литовское правительство признало недействительным договор о перевозке грузов между "Литовскими железными дорогами" и "Беларуськалием" - с 1 февраля того же года транспортировка калийных удобрений через Литву была остановлена. Транзит "Беларуськалия" от границы с Белоруссией до Клайпедского порта в Литве продолжался более десяти лет. Железнодорожная грузовая компания LTG Cargo (в структуре "Литовских железных дорог") перевозила около 11 млн тонн удобрений "Беларуськалия" в год. "Беларуськалий" подал иск против Литвы в Постоянную палату третейского суда (Permanent Court of Arbitration), требуя компенсации ущерба в размере $12 млрд из-за приостановки транзита удобрений.

Кроме того, действуют секторальные санкции ЕС в отношении белорусских калийных удобрений, а также запретительные санкции ЕС и США в отношении "Беларуськалия" и его трейдера БКК.

Белорусские власти заявляли, что после отказа Литвы заниматься перевалкой калийных удобрений из Белоруссии, экспорт хлоркалия переориентирован на российские порты, также сообщалось об увеличении поставок калийных удобрений в Китай по железной дороге.