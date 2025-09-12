Губернатор Юты подтвердил задержание подозреваемого в убийстве активиста Кирка

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор штата Юта Спенсер Кокс сообщил о задержании подозреваемого в убийстве активиста Чарли Кирка, им оказался 22-летний Тайлер Робинсон.

"Мы поймали его", - заявил Кокс на пресс-конференции ФБР в пятницу.

По его словам, вечером 11 сентября Робинсон признался в содеянном члену своей семьи. Затем родственники уговорили его сдаться полиции.

Ранее в пятницу о задержании подозреваемого сообщил президент США Дональд Трамп. Однако он отмечал, что не полностью уверен, что задержанный действительно совершил убийство.

Кирка застрелили 10 сентября на мероприятии в Университете долины Юта. Официальные лица назвали произошедшее "целенаправленным нападением на одного конкретного человека".

Кирк был 31-летним активистом, директором и основателем консервативной организации Turning Point USA, ведущей деятельность в школах, колледжах и университетах. Он являлся близким соратником президента США Дональда Трампа. Трамп пообещал посмертно наградить Кирка Президентской медалью Свободы – одной из двух высших наград США для гражданских лиц.