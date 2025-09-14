Рубио в Израиле проведет встречу с Нетаньяху

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в воскресенье в Израиль, где, как ожидается, проведет встречу с премьером этой страны Биньямином Нетаньяху, сообщают израильские СМИ.

В сообщениях отмечается, что Рубио и Нетаньяху вместе посетят Стену Плача в Иерусалиме.

Визит главы Госдепа проходит спустя несколько дней после израильского удара по столице Катара: израильские ВВС выпустили ракеты по зданию, в котором находились члены политического руководства палестинского движениях ХАМАС. По данным палестинской стороны, никто из руководителей не погиб.

Удар по Дохе вызвал резкую критику со стороны многих стран как на Ближнем Востоке, так и за его пределами.

По сообщению ближневосточных СМИ, Рубио может обсудить в ходе поездки вопрос о будущем Западного берега Иордана.

Ранее в сентябре Нетаньяху повторил, что не намерен допускать создание палестинского государства на этих территориях.