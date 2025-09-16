Трамп подписал меморандум о введении сил Нацгвардии в город Мемфис

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал меморандум об отправке в Мемфис (штат Теннесси) Национальной гвардии в качестве расширения усилий федерального правительства по борьбе с преступностью.

"Город Мемфис, штат Теннесси, страдает от колоссального уровня насильственных преступлений, которые подавляют способность местных властей эффективно реагировать на них. (...) Для восстановления общественной безопасности и порядка руководители штатов и местных органов власти обратились за федеральной помощью, и я приму оперативные меры, чтобы обеспечить максимально возможное содействие правоохранительным органам Мемфиса со стороны федеральных властей", - говорится в тексте меморандума на сайте Белого дома.

В соответствии с документом в Мемфисе будут задействованы Национальная гвардия, ФБР, Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, Иммиграционная и таможенная полиция, министерство внутренней безопасности и маршалы США.

Перед подписанием меморандума Трамп сказал журналистам, что действия федералов в Мемфисе будут такими же, как в Вашингтоне, где они взяли местное полицейское управление под федеральный контроль и куда были введены войска Национальной гвардии.

"Эта оперативная группа станет точной копией наших чрезвычайно успешных действий здесь", - сказал Трамп.

Президент США не исключил, что следующими городами, куда будут ведены федеральные силы правопорядка, могут стать Чикаго (штат Иллинойс), Сент-Луис (штат Миссури) и Новый Орлеан (штат Луизиана).