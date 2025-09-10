Поиск

США продолжат применять военную силу против латиноамериканских наркокартелей

Вице-президент Вэнс сравнил борьбу с наркобизнесом с ведением войны

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон ведет войну с латиноамериканскими наркокартелями, и американские вооруженные силы будут предпринимать соответствующие меры. Он сказал это в эфире The Matt Gaetz Show телеканала One America News .

"В действительности мы на войне с наркокартелями (...) если вы имеете дела с этими криминальными организациями, то мы будем обращаться с вами как с иностранным врагом США, потому что это именно тот, кем вы являетесь", - сказал он.

Комментируя удар военных США по лодке, которая, по версии американской стороны, перевозила наркотики, Вэнс подчеркнул, что в случае наркокартелей правила применения вооруженной силы будут похожи на, которые имеют место на войне.

Он также сказал, что администрация хочет нарастить масштабы депортации нелегалов из страны. Вице-президент отметил, что власти добиваются успехов на этом направлении, однако это не быстрый процесс.

Еще Вэнс приветствовал ранее осуществленное развертывание Нацгвардии в Вашингтоне и переход местной полиции под федеральный контроль в рамках борьбы с преступностью. "Я хотел бы, чтобы мы сделали такое в каждом крупном американском городе", - сказал он.

Президент США Дональд Трамп ранее грозил направить Нацгвардию в Нью-Йорк, Сиэтл, Балтимор, Сан-Франциско и Портленд.

Ранее американские СМИ сообщали, что Трамп, не афишируя это, отдал распоряжение об использовании ВС США для ударов по латиноамериканским наркокартелям за пределами американской территории. Американское командование направили к берегам Латинской Америки восемь кораблей и подлодку. Такие действия вызвали тревогу властей в ряде стран, в том числе в Венесуэле.

5 сентября Трамп заявил, что не собирается применять силу для смены власти в Венесуэле. Но телеканал CNN со ссылкой на источники передавал, что Трамп взвешивает возможность нанесения ударов по объектам наркокартелей на территории Венесуэлы, поскольку, по мнению американского лидера, это ослабит президента республики Николаса Мадуро.

