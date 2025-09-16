Япония выступила против пошлин для стран, закупающих нефть у России

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Японии не поддерживает предложение президента США Дональда Трампа и не хотят вводить пошлины в отношении стран, занимающихся покупкой российской нефти, в частности, Китая и Индии, передает Bloomberg.

"Япония взяла на себя обязательство в рамках Всемирной торговой организации не вводить пошлины выше установленных пределов и относиться ко всем странам-членам справедливо до тех пор, пока они тоже исполняют свои обязательства в рамках ВТО", - заявил журналистам министр финансов Кацунобу Като.

Поднять пошлины в отношении какой-либо страны даже до 50% просто за покупку нефти у России "было бы сложно", отметил он.

По его словам, власти Японии изучают наиболее эффективные способы оказания давления на Россию для завершения украинского конфликта и тесно сотрудничают по этому вопросу с партнерами по G7.

Ранее США призвали страны G7 и НАТО ввести пошлины размером до 100% в отношении стран, закупающих нефть у России, в частности, Китая и Индии.

Bloomberg 16 сентября сообщил, что чиновники стран G7 работают над новым санкционным пакетом и планируют подготовить его в течение двух недель.