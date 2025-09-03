Израильские военные перехватили запущенную из Йемена ракету

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуск ракеты с территории Йемена и провела успешный перехват, сообщается в среду в телеграм-канале армии.

"Запущенная из Йемена ракета была перехвачена после того, как в нескольких районах Израиля некоторое время назад прозвучали сирены воздушной тревоги", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Йеменские хуситы пока не комментировали запуск ракеты.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Это привело к тому, что хуситы в Йемене активизировали атаки в регионе, в том числе они многократно атаковали Израиль беспилотниками и ракетами. ЦАХАЛ также наносит удары по целям на контролируемой хуситами территории Йемена.