В Минфине Израиля считают, что в Газе возможен бурный рост рынка недвижимости

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Глава Минфина Израиля Бецалель Смотрич в среду заявил, что сектор Газа представляет собой очень перспективный рынок недвижимости, и что израильская сторона уже ведет переговоры в США на тему ведения там бизнеса.

"Газа - очень выгодное предприятие в сфере недвижимости, которое окупится, и я уже начал переговоры с американцами", - приводит The Times of Israel слова министра.

"Мы вложили много денег в войну. Теперь нам надо посмотреть, как мы можем разделить землю", - продолжил Смотрич.

По его словам, военные действия стали "первой фазой в обновлении города", а потом можно будет перейти к фазе строительства.

Кроме того, Смотрич выразил несогласие с заявлениями премьера Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что израильская экономика сталкивается с попытками изоляции, и что ей надо стать рассчитывать на свои силы, выработать черты автаркии. Накануне премьер уточнял, что СМИ неверно интерпретировали его слова об адаптации израильской экономики к внешнему давлению, и объяснял, что речь шла о достижении независимости в сфере безопасности.

The Times of Israel напоминает, что Нетаньяху заявлял об отсутствии планов заселения сектора Газа. Однако ряд крайне правых членов его правительства, включая Смотрича, активно выступают за такой проект.

В начале февраля президент Дональд Трамп в разговоре с журналистами подтвердил наличие у себя планов переселения палестинцев из сектора Газа, который он рассматривает как заслуживающий приобретения объект недвижимости. Однако региональные лидеры отвергли план Трампа в отношении населения Газы.