Поиск

В Минфине Израиля считают, что в Газе возможен бурный рост рынка недвижимости

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Глава Минфина Израиля Бецалель Смотрич в среду заявил, что сектор Газа представляет собой очень перспективный рынок недвижимости, и что израильская сторона уже ведет переговоры в США на тему ведения там бизнеса.

"Газа - очень выгодное предприятие в сфере недвижимости, которое окупится, и я уже начал переговоры с американцами", - приводит The Times of Israel слова министра.

В миреИзраиль просит США помочь с переселением палестинцев из сектора ГазаЧитать подробнее

"Мы вложили много денег в войну. Теперь нам надо посмотреть, как мы можем разделить землю", - продолжил Смотрич.

По его словам, военные действия стали "первой фазой в обновлении города", а потом можно будет перейти к фазе строительства.

Кроме того, Смотрич выразил несогласие с заявлениями премьера Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что израильская экономика сталкивается с попытками изоляции, и что ей надо стать рассчитывать на свои силы, выработать черты автаркии. Накануне премьер уточнял, что СМИ неверно интерпретировали его слова об адаптации израильской экономики к внешнему давлению, и объяснял, что речь шла о достижении независимости в сфере безопасности.

The Times of Israel напоминает, что Нетаньяху заявлял об отсутствии планов заселения сектора Газа. Однако ряд крайне правых членов его правительства, включая Смотрича, активно выступают за такой проект.

В начале февраля президент Дональд Трамп в разговоре с журналистами подтвердил наличие у себя планов переселения палестинцев из сектора Газа, который он рассматривает как заслуживающий приобретения объект недвижимости. Однако региональные лидеры отвергли план Трампа в отношении населения Газы.

Израиль Бецалель Смотрич сектор Газа США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕС готов к переговорам с Британией и Канадой о доступе к фонду в 150 млрд евро на закупки вооружений

ЕС готов к переговорам с Британией и Канадой о доступе к фонду в 150 млрд евро на закупки вооружений

В Греции приостановили процедуру экстрадиции молдавского олигарха Плахотнюка

Многотысячная акция против Трампа проходит в Лондоне

ЕС приостанавливает финансовую поддержку Израиля

ЕК предложила санкции и против ХАМАС, и против отдельных израильтян

Карл III принимает Трампа в Виндзорском замке

Карл III принимает Трампа в Виндзорском замке

FT сообщила, что Китай запретил компаниям закупать ИИ-чипы

FT сообщила, что Китай запретил компаниям закупать ИИ-чипы

ООН планирует сократить бюджет на 2026 год на $500 млн

ООН планирует сократить бюджет на 2026 год на $500 млн

Французский велопутешественник арестован в Приморье до начала октября

Что случилось этой ночью: среда, 17 сентября

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2397 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });