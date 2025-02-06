Трамп рассматривает Марокко и Сомали для переселения жителей сектора Газа

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Администрация Дональда Трампа рассматривает три территории в Африке - непризнанные Сомалиленд и Пунтленд в Сомали, а также Марокко - для предложенного президентом США переселения жителей сектора Газы, передает израильский телеканал N12.

В публикации отмечается, что "общим для этих трех территорий является острая потребность в поддержке США", поскольку "Сомалиленд и Пунтленд стремятся к международному признанию, а у Марокко продолжается территориальный спор в Западной Сахаре".

Накануне Трамп заявил, что жителей сектора Газа нужно переселить в Египет и Иорданию. Против этого выступило несколько арабских стран.

Так, МИД Саудовской Аравии распространил в среду заявление, в котором подчеркивается "решительное неприятие любых действий, ущемляющих законные права палестинского народа, включая израильскую оккупационную политику, аннексию палестинских территорий или попытки насильственного переселения палестинцев".