Венгрия вслед за США признает движение "Антифа" террористической группировкой

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о планах последовать примеру США и признать ультралевое антифашистское движение "Антифа" террористической группировкой, сообщает AP.

"Антифа" - это действительно террористическая организация. Пришло время и нам, следуя американскому примеру, признать такие организации, как "Антифа", террористическими", - сказал он Kossuth Radio.

Президент США Дональд Трамп 18 сентября объявил "Антифа" террористической организацией. Он также рекомендовал провести тщательное расследование в отношении лиц, финансирующих движение.

Ранее сообщалось, что на патронах в винтовке, из которой 10 сентября в Юте был убит активист и сторонник Трампа Чарли Кирк, были выгравированы лозунги антифашистского движения.

Виктор Орбан Венгрия Дональд Трамп США Антифа Чарли Кирк
