Российский газ продолжают получать восемь стран Евросоюза

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Газ из России сейчас получают стран Евросоюза, сообщила на брифинге пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

По ее данным, это Бельгия, Нидерланды, Франция, Испания, Португалия, получающие газ преимущественно по газопроводу "Турецкий поток" (TurkStream) и СПГ, а также Греция, Венгрия и Словакия, которые получают газ по TurkStream.

Итконен отметила, что в ЕК не знают точно, куда именно идет этот газ, поскольку не располагают официальной информацией.

"Мы знаем, что этот газ поступает в европейскую систему, но мы не знаем, где он остается и в конечном счете потребляется", - заявила она.

В ответ на вопрос об объемах газа, поступающих в Венгрию и Словакию, она пояснила, что это детали, информацией о которых в ЕК не располагают. В Брюсселе знают, каков общий объем импортируемого странами ЕС газа. Статистика ЕС, по ее словам, не доходит до такого уровня детализации. "Мы делаем предложения и работаем с нашими государствами - членами, чтобы понять их потребности и то, как лучше диверсифицировать их снабжение, гарантируя его безопасность. Мы не комментируем в реальном времени, кто что покупает", - добавила представитель ЕК.