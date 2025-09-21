Британские истребители впервые патрулировали небо Польши в рамках операции НАТО

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Истребители Великобритании впервые приняли участие в патрулировании воздушного пространства Польши в рамках операции НАТО Eastern Sentry ("Восточный страж"), сообщила в воскресенье пресс-служба британского Минобороны.

"Истребители Typhoon Королевских ВВС совершили свой первый вылет над Польшей в рамках операции по защите воздушного пространства НАТО Eastern Sentry, укрепив оборону альянса на восточном фланге", - говорится в сообщении.

"Два британских истребителя вылетели с базы ВВС Конингсби в Линкольншире в пятницу вечером при поддержке самолета-заправщика Voyager для патрулирования неба Польши и отражения и защиты от воздушных угроз, включая беспилотники. Рано утром в субботу они благополучно вернулись в Великобританию", - отмечает пресс-служба.

"Typhoon оснащены современными сенсорами и ракетами ASRAAM (Advanced Short-Range Air-to-Air Missiles) с инфракрасным наведением", - уточнили в Минобороны.

В минувшую пятницу генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о начале операции Eastern Sentry на восточном фланге альянса. Целью операции заявлено "устранение конкретных угроз, связанных с использованием беспилотников". Об участии в Eastern Sentry заявили Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США, Франция, Чехия и Швеция.