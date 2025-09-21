Поиск

В Белоруссии сообщили о возвращении военных РФ в свои пункты дислокации после учения

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные, принимавшие участие в совместном учении "Запад-2025" на территории Белоруссии, убыли в пункты постоянной дислокации, сообщили в белорусском министерстве обороны в воскресенье.

"Российские военнослужащие, принимавшие участие в совместном стратегическом учении, убыли в пункты постоянной дислокации в Российской Федерации", - проинформировали в пресс-службе Минобороны.

Там также отметили, что в Белоруссию прибыл первый эшелон с военнослужащими минской механизированной бригады, участвовавшими в учении "Запад-2025" на полигонах РФ.

"Танковые, мотострелковые воинские части, подразделения войсковой ПВО и БЛА в течение двух месяцев проходили подготовку в учебных центрах, перенимая передовой опыт у российских коллег. Полученные навыки были успешно применены в ходе учения "Запад-2025", - отметили в министерстве.

Стратегическое учение "Запад-2025" состоялось 12-16 сентября на территории России и Белоруссии, в Балтийском и Баренцевом морях.

Белоруссия Россия Запад-2025
