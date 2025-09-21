Поиск

Польша и Норвегия провели совместные учебные пуски противокорабельных ракет

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В ходе учений НАТО Iron Defender ("Железный защитник") Польша и Норвегия провели совместные пуски противокорабельных ракет NSM, сообщил Генеральный штаб ВС Польши.

"Военнослужащие Ракетного полка ВМС Польши приняли участие в международных учениях Aegir-25 на территории Норвегии в рамках комплекса учений Iron Defender-1025. Кульминацией учений стали пуски ракет NSM (Naval Strike Missile)", - говорится в сообщении.

"Совместные операции с Королевским ВМС Норвегии предполагают не только интеграцию и обмен опытом, но, прежде всего, практическую проверку способности планировать и проводить оборонительные операции в сложных скандинавских условиях. Ракетный полк ВМС, входящий в состав 3-й флотилии кораблей, отвечает за борьбу с надводными силами противника, защиту баз ВМС Польши и ключевых береговых объектов", - подчеркнули в польском Генштабе.

Натовские учения Iron Defender начались в Польше 1 сентября.

Польша Норвегия НАТО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Великобритания, Канада и Австралия объявили о признании палестинского государства

Великобритания, Канада и Австралия объявили о признании палестинского государства

Аэропорты Лондона, Берлина, Брюсселя отменяют или переносят рейсы из-за возможной кибератаки

В Минске заявили о заинтересованности в снижении военного напряжения с Польшей

Экстренное заседание Совбеза ООН по запросу Эстонии состоится 22 сентября

Экстренное заседание Совбеза ООН по запросу Эстонии состоится 22 сентября

Австралия намерена объявить о признании палестинского государства

Politico сообщило, что Великобритания может признать палестинское государство в воскресенье

Британские истребители впервые патрулировали небо Польши в рамках операции НАТО

Что случилось этой ночью: воскресенье, 21 сентября

Конгрессмен-республиканец раскритиковал новые правила Пентагона для СМИ

Конгрессмен-республиканец раскритиковал новые правила Пентагона для СМИ

Протесты правых активистов в Нидерландах переросли в столкновения с полицией

Протесты правых активистов в Нидерландах переросли в столкновения с полицией
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7190 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2399 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });