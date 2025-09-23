Что случилось этой ночью: вторник, 23 сентября

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Во вторник было сбито 15 беспилотников, летевших на Москву. Аналогичное количество БПЛА было уничтожено на подлете к столице накануне вечером.

- Минобороны РФ сообщило об уничтожении с полуночи до 7:00 вторника 69 украинских БПЛА. В понедельник с 15:00 до полуночи российские военные сбили 81 беспилотник ВСУ.

- В Вашингтоне положительно отнеслись к предложению Владимира Путина по ДСНВ. "Я думаю, это предложение звучит достаточно хорошо, но президент США (Дональд Трамп - ИФ) хочет прокомментировать его сам", - сказала представитель Белого дома Кэролайн Левитт. Ранее российский президент заявил, что Москва готова после 5 февраля 2026 года придерживаться количественных ограничений по ДСНВ еще в течение года.

- Трамп подписал указ о признании движения "Антифа" террористическим. Согласно документу, "Антифа" - "милитаристская анархистская организация, призывающая к свержению правительства США, правоохранительных органов и правовой системы". Указ обязывает федеральное правительство "расследовать, пресекать и устранять" все операции организации, а также источники их финансирования.

- Температура в Москве во вторник понизится на 15 градусов. В среду температура в столице не поднимется выше плюс 12 градусов, а к концу недели опустится до октябрьских плюс 10, ночью возможны заморозки, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

- Нападающий французского футбольного клуба ПСЖ Усман Дембеле стал обладателем "Золотого мяча".