Поиск

Что случилось этой ночью: вторник, 23 сентября

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Во вторник было сбито 15 беспилотников, летевших на Москву. Аналогичное количество БПЛА было уничтожено на подлете к столице накануне вечером.

- Минобороны РФ сообщило об уничтожении с полуночи до 7:00 вторника 69 украинских БПЛА. В понедельник с 15:00 до полуночи российские военные сбили 81 беспилотник ВСУ.

- В Вашингтоне положительно отнеслись к предложению Владимира Путина по ДСНВ. "Я думаю, это предложение звучит достаточно хорошо, но президент США (Дональд Трамп - ИФ) хочет прокомментировать его сам", - сказала представитель Белого дома Кэролайн Левитт. Ранее российский президент заявил, что Москва готова после 5 февраля 2026 года придерживаться количественных ограничений по ДСНВ еще в течение года.

- Трамп подписал указ о признании движения "Антифа" террористическим. Согласно документу, "Антифа" - "милитаристская анархистская организация, призывающая к свержению правительства США, правоохранительных органов и правовой системы". Указ обязывает федеральное правительство "расследовать, пресекать и устранять" все операции организации, а также источники их финансирования.

- Температура в Москве во вторник понизится на 15 градусов. В среду температура в столице не поднимется выше плюс 12 градусов, а к концу недели опустится до октябрьских плюс 10, ночью возможны заморозки, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

- Нападающий французского футбольного клуба ПСЖ Усман Дембеле стал обладателем "Золотого мяча".

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп подписал указ о признании движения "Антифа" террористическим

Трамп подписал указ о признании движения "Антифа" террористическим

В Белом доме подтвердили, что Трамп подпишет на этой неделе соглашение по TikTok

Египетский миллиардер Савирис инвестирует до $50 млрд в инфраструктуру США

Египетский миллиардер Савирис инвестирует до $50 млрд в инфраструктуру США

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Агентство ЕС объяснило кибератакой сбой в работе аэропортов Европы

Агентство ЕС объяснило кибератакой сбой в работе аэропортов Европы

Цена нефти Brent подросла до $67,15 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 22 сентября

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7203 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });