Дания будет участвовать в операции Eastern Sentry на восточном фланге НАТО

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Два истребителя F-35 ВВС Дании 22 сентября впервые приземлились на небольшом аэродроме на острове Борнхольм для действий в регионе Балтийского моря, сообщают польские СМИ.

По их данным, правительство Дании объявило об участии своих вооруженных сил в операции НАТО Eastern Sentry", - говорится в сообщении.

"Истребители готовы действовать на передовой в случае нарушения датского воздушного пространства Дании или вмешательства в отношении НАТО", - заявил главнокомандующий Вооруженными силами Дании генерал Михаэль Виггерс Хилдгард.

До сих пор на датском острове Борнхольм временно размещались исключительно старые версии истребителей F-16.

19 сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о начале операции Eastern Sentry ("Восточный страж") на восточном фланге альянса. Целью операции заявлено "устранение конкретных угроз, связанных с использованием беспилотников". Об участии в Eastern Sentry ранее заявили Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США, Франция, Чехия и Швеция.