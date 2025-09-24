Президент Колумбии призвал возбудить уголовное дело в отношении Трампа

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Президент Колумбии Густаво Петро призвал открыть уголовное производство в отношении американского лидера Дональда Трампа и ряда чиновников его администрации после ударов по судам в Карибском море, сообщает в среду Associated Press (AP).

"Следует возбудить уголовные дела против американских чиновников, включая даже лицо высшего ранга, отдавшее этот приказ - президента Трампа", - заявил Петро с трибуны ГА ООН.

Колумбийский президент назвал пассажиров уничтоженных лодок "не наркоторговцами, а просто бедными молодыми людьми из Латинской Америки, у которых не было иного выбора".

AP напоминает, что 2, 16 и 19 сентября 2025 года США нанесли удары по судам в Карибском море. Погибли 17 человек. Администрация Трампа утверждает, что на этих лодках перевозили наркотики. Американский президент заявил о принадлежности уничтоженного 2 сентября судна одному из венесуэльских наркокартелей, признанному в США террористической организацией.

Ранее американские СМИ сообщали, что Трамп, не афишируя этого, отдал распоряжение об использовании армии для ударов по латиноамериканским наркокартелям за пределами американской территории. Американское командование направило к берегам Латинской Америки восемь кораблей и подлодку. Такие действия вызвали тревогу властей в ряде стран, в том числе и в Венесуэле.