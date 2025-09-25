Поиск

В Сеуле утверждают, что запасы высокообогащенного урана в КНДР достигают 2 тыс. кг

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Пхеньян обладает запасами высокообогащенного урана до 2 тыс. кг, заявил южнокорейский министр по делам объединения двух Корей Чон Дон Ен в четверг.

"Необходимо срочно остановить это. Даже в этот самый час урановые центрифуги в четырех районах (в Северной Корее) работают для накопления ядерных материалов", - цитирует заявление министра, сделанное в ходе пресс-конференции, агентство "Ренхап".

Он уточнил, что данные о запасах урана базируются на информации разведки.

При этом глава министерства по делам объединения предположил, что возобновление переговоров между Северной Кореей и США может послужить "прорывом" в зашедших в тупик усилиях по денуклеаризации страны.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян открыт для переговоров с США, если Вашингтон откажется от требования о денуклеаризации Северной Кореи.

Северокорейский лидер подчеркнул, что Пхеньян не готов отказываться от ядерного оружия ни при каких условиях, и напомнил, что "необратимый" статус КНДР как ядерной державы закреплен в конституции.

