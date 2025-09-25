Что случилось этой ночью: четверг, 25 сентября

Встреча Лаврова и Рубио, медведь ранил женщину на Камчатке, ограничение доступа к пляжам Сочи

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Лавров и Рубио подтвердили заинтересованность в поиске мирных развязок украинского кризиса. На встрече в Нью-Йорке они провели "сверку часов" по всему комплексу двусторонней повестки дня.

- Медведь сильно ранил женщину возле школы в столице Камчатки. Пострадавшая находится в реанимации Камчатской краевой больницы.

- Airbus A330 столкнулся с готовившимся к вылету Superjet в Шереметьево. Риска для пассажиров не было.

- Доступ к пляжам Сочи ограничен до второй половины четверга из-за мониторинга акватории. Ранее объявлялась опасность атаки безэкипажных катеров.

- Трамп считает, что РФ не прикладывает достаточно усилий для завершения украинского конфликт. Об этом заявил Джей ди Вэнс.