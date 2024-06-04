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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Оппозиция в Словении затягивает процесс признания Палестины

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Словенские депутаты парламента от оппозиции предприняли шаги, чтобы затянуть процесс признания их страной независимости Палестины, сообщает во вторник агентство ЭФЭ.

Изначально парламент должен был во вторник провести голосование по вопросу о том, следует ли утверждать решение правительства о признании независимого палестинского государства.

Однако в оппозиционной правой Словенской демократической партии внесли на рассмотрение парламента запрос на проведение консультативного референдума по этой теме. Согласно законодательству страны, парламент обязан рассматривать такие запросы.

Ожидается, что запрос не будет утвержден, так как у правящей левоцентристской коалиции – большинство в парламенте. Тем не менее по техническим причинам сам факт подачи запроса приведет к переносу сроков голосования в парламенте по Палестине минимум на месяц, отмечает ЭФЭ.

В итоге во вторник депутаты парламента Словении проведут обсуждение вопроса о признании Палестины, но голосования пока не будет.

В конце мая правительство Словении поддержало предложение о признании палестинского государства и попросило парламент утвердить это решение.

Если парламент в итоге одобрит предложение, Словения станет 10-й страной ЕС, признавшей государственность Палестины.

Ранее в мае палестинское государство официально признали Испания, Ирландия и Норвегия. Этот шаг вызвал резкую критику со стороны Израиля.

Словения Палестина Израиль
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