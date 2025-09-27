Поиск

Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным действия в сложной геополитической обстановке

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Шкловский район Могилевской области страны прокомментировал многочасовые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшиеся накануне в Кремле, сообщает в субботу госагентство БелТА.

"По словам главы государства, вместе с российским лидером они обсуждали совместные решения и шаги в нынешней непростой ситуации", - сообщает агентство.

"Думали, как же нам выжить в это сложное время", - сказал Лукашенко, которого цитирует БелТА.

Белорусский президент подчеркнул, что "обстановка в мире заставляет даже такие огромные, богатые ресурсами страны, как Россия, задумываться о том, как действовать, не говоря уже о таких небольших странах, как Беларусь, где тем более необходимо эффективно работать, чтобы развиваться и жить на своей земле".

"Мир разделен на куски, рвут кусками: это мое, а это мое. И начинают душить. От нас не отстанут", - добавил он.

