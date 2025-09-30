Поиск

Exxon запросила у Мозамбика гарантии безопасности для будущего СПГ-завода за $30 млрд

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Глава ExxonMobil Даррен Вудс запросил у президента Мозамбика Даниэля Шапу гарантии безопасности в северо-восточной провинции Кабу-Делгаду, где с 2017 года орудуют террористические группировки, в связи с планами построить там крупнейший на континенте СПГ-терминал стоимостью $30 млрд, сообщает Financial Times.

Exxon является оператором проекта Rovuma LNG, поддерживаемого итальянским энергетическим гигантом Eni и китайской CNPC. В рамках проекта планируется перекачивать газ, добываемый на месторождениях у побережья Мозамбика, на наземный СПГ-завод мощностью 18 млн тонн в год. В прошлом году Exxon перенесла принятие окончательного инвестиционного решения по проекту Rovuma LNG с конца 2025 года на 2026 год.

По данным FT, на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке стороны также обсудили планы TotalEnergies возобновить работы на СПГ-заводе, разрабатываемом по соседству французской нефтяной компанией.

Представитель Exxon заявил, что компания тесно сотрудничает с TotalEnergies, правительством Мозамбика и своими партнёрами по проекту Rovuma LNG, чтобы обеспечить соблюдение всех необходимых условий для принятия окончательного инвестиционного решения по проекту.

"Эти условия включают в себя чётко определённые меры по смягчению воздействия на местные сообщества и окружающую среду, поддержку местных цепочек поставок, развитие квалифицированной местной рабочей силы и обеспечение конкурентоспособности проекта", - сказал представитель.

В марте 2021 года боевики атаковали город Палма, расположенный на севере Мозамбика в 10 км от СПГ-проекта Mozambique LNG, оператором которого выступала TotalEnergies. По официальным данным, погибли десятки людей. В апреле того же года Tota эвакуировала весь персонал с площадки СПГ-завода и объявила форс-мажор. Реализация проекта, который FT называет крупнейшим для газовой промышленности Африки, была приостановлена. Стоимость Mozambique LNG оценивается в $20 млрд, его мощность должна составить 13,1 млн т в год. Сейчас TotalEnergies стремится возобновить свой проект, полагая, что ситуация с безопасностью в регионе улучшилась.

