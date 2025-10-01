Поиск

Вторую АЭС в Казахстане построят в Алма-Атинской области

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Вторую атомную электростанцию (АЭС) в Казахстане планируют построить там же, где и первую, в Алма-Атинской области, сообщил председатель агентства республики по атомной энергии Алмасадам Саткалиев.

"Прошло заседание атомной комиссии по развитию атомной отрасли, которое определило вторую перспективную площадку для строительство АЭС в Казахстане. Следующая площадка для строительства атомной станции определена - Жамбылский район Алма-Атинской области", - сообщил Саткалиев журналистам на брифинге в мажилисе (нижней палате парламента).

