Венгрия не намерена участвовать в инициативах ЕС по использованию российских активов

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Венгрия не намерена участвовать в инициативах ЕС по использованию российских активов для помощи Украине, заявил в четверг венгерский премьер Виктор Орбан.

"Если ЕС примет такое решение, то мы не будем в этом участвовать", - сказал он журналистам в Копенгагене, отвечая на вопрос о планах ЕС использовать замороженные активы РФ.

Орбан пояснил, что венгерские власти "не хотят нести ответственность за будущие последствия таких действий".

"Нужно смотреть, чьи это деньги. Раз эти деньги принадлежат не нам, то мы не будем их трогать", - добавил он.

По словам Орбана, ранее в Копенгагене премьер Бельгии Барт де Вевер на встрече с коллегами из стран ЕС "провел очень полезную презентацию (по теме последствий изъятия активов РФ). Его прогноз был не особо оптимистичным".

Бельгия - одна из ключевых стран при обсуждении данной темы, так как именно там хранится существенная часть замороженных активов РФ.

Ранее в МИД РФ предупреждали, что любые несанкционированные действия Евросоюза в отношении замороженных российских активов повлекут за собой жесткие политические и экономические ответные меры со стороны Москвы.