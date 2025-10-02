Польские пограничники заметили российский катер над подводным газопроводом на Балтике

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Польские морские пограничники отреагировали на появление российского катера в районе, где в Балтийском море пролегает подводный газопровод, сообщила Польскому телевидению представитель польского МВД Каролина Галецкая.

"Накануне сотрудники пограничной службы заметили российский катер, двигавшийся со стороны России. Он лег в дрейф в районе нахождения подводной части газопровода. С катером был установлен контакт, его команде было рекомендовано незамедлительно покинуть этот район. Ситуация была урегулирована без проблем", - рассказала она.

"Катер быстро покинул зону газопровода. Ситуация находится под контролем", - отметила представитель МВД.

В какой части Балтийского моря и в зоне расположения какого именно газопровода появлялся катер, ни польские СМИ, ни МВД Польши, не уточнили.