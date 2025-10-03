Эстонский президент потребовал признать закон о церквях неконституционным

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Президент Эстонии Алар Карис направил в Государственный суд поправки к закону о церквях и приходах, потребовав признания закона не соответствующим Конституции республики, сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.

По оценке Кариса, дважды отвергавшиеся парламентом рекомендации президента внести изменения в закон по-прежнему не учтены в достаточной мере, и потому он не соответствуют статьям 40, 48 и 11 Конституции, несоразмерно ограничивает свободу объединений и вероисповедания.

"У нас есть законные средства контролировать и ограничивать влияние Московской патриархии, подрывающее суверенитет и демократию; действующее законодательство не только допускает, но и требует широкого контроля над религиозными объединениями. Уголовный кодекс определяет государственную измену как преступление, и деятельность по информационному воздействию также подпадает под это определение", - приводит пресс-служба слова эстонского президента.

В первый раз парламент принял закон 9 апреля, однако президент 24 апреля отказался его провозглашать и направил на повторное рассмотрение высшего органа законодательной власти. Затем парламент еще дважды рассматривал документ, но глава государства расценивал изменения в нем как недостаточные, после чего в соответствии с законодательством у него было только два пути: согласиться с парламентом и обнародовать его или направить закон на окончательное рассмотрение в Государственный суд.

В Эстонии закон рассматривается как направленный прежде всего против Эстонской православной христианской церкви (ранее Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП)). Он был инициирован правительством, которое совместно с принявшим специальное заявление парламентом требовали от ЭПЦ МП расторгнуть связи с Русской православной церковью (РПЦ), сменить устав и название, угрожая в противном случае объявить церковь вне закона. Своё требование власти обосновали тем, что РПЦ поддерживает специальную военную операцию РФ на Украине.