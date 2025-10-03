Поиск

Глава Минэнерго Турции заявил, что решения о закупках нефти из России принимает бизнес

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил, что турецкие нефтеперерабытывающие заводы (НПЗ) должны самостоятельно принимать решение о закупках топлива из России, передает Bloomberg.

"Решение главным образом за частными компаниями, поставщиками и НПЗ", - приводит агентство слова Байрактара.

По словам министра, "турецкие НПЗ создавались для выработки нефтяного сырья из ближайших источников, что делает импорт нефти из России не только коммерческим решением, но и технической необходимостью".

Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что хотел бы, чтобы Турция прекратила закупать российскую нефть, пока продолжается конфликт на Украине.

Минэнерго США Дональд Трамп Турция Альпарслан Байрактар Реджеп Тайип Эрдоган
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп ждет от ХАМАС согласия освободить заложников до вечера 5 октября

Танкер Boracay, удерживавшийся властями у берегов Франции, возобновил свой путь

Танкер Boracay, удерживавшийся властями у берегов Франции, возобновил свой путь

ЕС продлил антироссийские санкции за "гибридную деятельность"

Гражданин РФ задержан в Сингапуре по запросу США

Великий герцог Люксембурга Анри передал власть старшему сыну

Великий герцог Люксембурга Анри передал власть старшему сыну

Суд в Хельсинки решил, что не имеет полномочий по делу о повреждении кабелей танкером Eagle S

Суд в Хельсинки решил, что не имеет полномочий по делу о повреждении кабелей танкером Eagle S

FT сообщила о возможной передаче группе RBI замороженной доли в Strabag

ФБР уволило 800 сотрудников с началом шатдауна

Что случилось этой ночью: пятница, 3 октября

Уолл-стрит завершила торги на рекордных максимумах, несмотря на шатдаун

Уолл-стрит завершила торги на рекордных максимумах, несмотря на шатдаун
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2406 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7281 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });