Глава Минэнерго Турции заявил, что решения о закупках нефти из России принимает бизнес

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил, что турецкие нефтеперерабытывающие заводы (НПЗ) должны самостоятельно принимать решение о закупках топлива из России, передает Bloomberg.

"Решение главным образом за частными компаниями, поставщиками и НПЗ", - приводит агентство слова Байрактара.

По словам министра, "турецкие НПЗ создавались для выработки нефтяного сырья из ближайших источников, что делает импорт нефти из России не только коммерческим решением, но и технической необходимостью".

Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что хотел бы, чтобы Турция прекратила закупать российскую нефть, пока продолжается конфликт на Украине.