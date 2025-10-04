На выборах мэра Тбилиси победил кандидат правящей партии

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе победил на выборах мэра Тбилиси, набрав 71,29% голосов избирателей, сообщает ЦИК Грузии.

В выборах мэра Тбилиси участвовали девять кандидатов. Вышедший на второе место кандидат от двух оппозиционных партий "Лело" и "За Грузию" Ираклий Купрадзе набрал - 12,52% голосов.

Подсчет голосов в ЦИК по итогам состоявшихся в субботу местных выборов продолжается.