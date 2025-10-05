Поиск

Минск обвинил соседей в нарушении соглашения о количестве пропускаемого транспорта

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Соседние с Белоруссией страны ЕС нарушают соглашения по количеству пропускаемого через границу транспорта, в результате чего продолжают расти очереди грузовиков, сообщила в воскресенье пресс-служба Государственного таможенного комитета Белоруссии (ГТК).

"На тысячу увеличилась за неделю очередь выезжающих из Беларуси в Польшу грузовиков, а контролирующие службы из польского пункта пропуска "Кукурыки" продолжают работать на 25-40% от международных договоренностей. Количество зарегистрированных сейчас в белорусских "Козловичах" (сопредельный КПП на территории Белоруссии - ИФ) на выезд в Польшу транспортных средств превысило 2500", - говорится в сообщении.

"За последние сутки польская сторона приняла 458 авто из возможных 1200. В некоторые сутки на неделе эта цифра была не более 350, а в отдельные часы поляки и вовсе останавливали оформление прибывающих из Беларуси транспортных средств", - подчеркнули в ГТК.

В ведомстве добавили, что "очередь на выезд в Литву и Латвию в несколько раз ниже, вместе с тем сопредельные страны также работают на минимуме имеющихся возможностей. Из белорусских пунктов пропуска "Каменный Лог" и "Бенякони" литовцы за последние сутки приняли лишь 20% грузовиков. Латвийцы и вовсе оформляли в час по 1-2 транспортных средства, выезжающих из Беларуси".

"Касаемо въезда в нашу страну, сопредельные страны подают грузовики немного активнее. Прибывающие транспортные средства оформляются белорусской стороной своевременно", - заявили в ГТК.

Белоруссия Литва ЕС Латвия Польша
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Премьер-министр Грузии Кобахидзе обещает нейтрализовать все экстремистские силы

Премьер-министр Грузии Кобахидзе обещает нейтрализовать все экстремистские силы

Что случилось этой ночью: воскресенье, 5 октября

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль согласен отвести войска в Газе на первоначальную линию

Израиль согласен отвести войска в Газе на первоначальную линию

Организаторы протестов в Тбилиси обвиняются в призывах к свержению власти

Полиция задержала организаторов акции протеста в столице Грузии

Полиция задержала организаторов акции протеста в столице Грузии

Участники акции протеста в Тбилиси выразили недовольство действиями организаторов

В столкновениях с участниками акции протеста в Тбилиси пострадали 14 полицейских

Что произошло за день: суббота, 4 октября

Участники акции протеста в Тбилиси подожгли баррикаду близ резиденции президента

Участники акции протеста в Тбилиси подожгли баррикаду близ резиденции президента

Оппозиционеры в Тбилиси предприняли попытку штурма президентского дворца

Оппозиционеры в Тбилиси предприняли попытку штурма президентского дворца
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2417 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7286 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });