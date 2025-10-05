Минск обвинил соседей в нарушении соглашения о количестве пропускаемого транспорта

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Соседние с Белоруссией страны ЕС нарушают соглашения по количеству пропускаемого через границу транспорта, в результате чего продолжают расти очереди грузовиков, сообщила в воскресенье пресс-служба Государственного таможенного комитета Белоруссии (ГТК).

"На тысячу увеличилась за неделю очередь выезжающих из Беларуси в Польшу грузовиков, а контролирующие службы из польского пункта пропуска "Кукурыки" продолжают работать на 25-40% от международных договоренностей. Количество зарегистрированных сейчас в белорусских "Козловичах" (сопредельный КПП на территории Белоруссии - ИФ) на выезд в Польшу транспортных средств превысило 2500", - говорится в сообщении.

"За последние сутки польская сторона приняла 458 авто из возможных 1200. В некоторые сутки на неделе эта цифра была не более 350, а в отдельные часы поляки и вовсе останавливали оформление прибывающих из Беларуси транспортных средств", - подчеркнули в ГТК.

В ведомстве добавили, что "очередь на выезд в Литву и Латвию в несколько раз ниже, вместе с тем сопредельные страны также работают на минимуме имеющихся возможностей. Из белорусских пунктов пропуска "Каменный Лог" и "Бенякони" литовцы за последние сутки приняли лишь 20% грузовиков. Латвийцы и вовсе оформляли в час по 1-2 транспортных средства, выезжающих из Беларуси".

"Касаемо въезда в нашу страну, сопредельные страны подают грузовики немного активнее. Прибывающие транспортные средства оформляются белорусской стороной своевременно", - заявили в ГТК.