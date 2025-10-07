Поиск

Эксперты оценили военную помощь США Израилю с 7 октября 2023 года в $21,7 млрд

Фото: Khames Alrefi/Anadolu via Getty Images

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - США оказали военной помощи Израилю на сумму в $21,7 млрд за два года с момента нападения террористов ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, передает AP со ссылкой на доклады Института международных и общественных отношений Уотсона в Университете Брауна и Института ответственного государственного управления Куинси.

Как сказано в первом докладе, затраты в первый год конфликта составили $17,9 млрд, во второй - $3,8 млрд. При этом Израиль еще не получил всю выделенную для него помощь, она поступит в предстоящие годы.

Другой доклад, также опубликованный Институтом международных и общественных отношений Уотсона, оценивает иные затраты США при оказании помощи в сфере безопасности на Ближнем Востоке и при проведении операций в регионе в $9,65 млрд - $12 млрд. В эту сумму входят расходы на удары по Йемену и Ирану.

AP уточняет, что эти оценки строятся на публичных данных, и что оба доклада можно считать одним из наиболее подробных - на данный момент - отчетов по тратам США на военную помощь Израилю и на военную активность на Ближнем Востоке. По данным агентства, в обоих докладах утверждается, что без поддержки США Израиль не смог бы вести скоординированную кампанию против ХАМАС в секторе Газа.

Ранее ряд произраильских групп обвинял Институт ответственного государственного управления Куинси в антиизраильской позиции, в учреждении такие заявления опровергали.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль. Погибли более 1200 человек, 240 человек были взяты в заложники. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп представил свой план по урегулированию по Газе из 20 пунктов, включающий в том числе прекращение боевых действий и освобождение израильских заложников. План поддержали ведущие региональные государства, в том числе Египет и Катар. Израиль и ХАМАС выразили согласие с планом.

6 октября в Шарм-эш-Шейхе стартовали непрямые переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС по поводу реализации плана Трампа. "Аль-Джазира" со ссылкой на источники сообщила, что первый день переговоров прошел успешно.

Дональд Трамп Израиль США ХАМАС Газа Египет
