Что случилось этой ночью: вторник, 7 октября

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Трамп заявил, что при принятии решений по Украине не хочет спровоцировать эскалацию. При этом он не стал исключать, что передаст Киеву ракеты Tomahawk.

- Многоквартирный дом поврежден в результате атаки БПЛА в Белгородской области. Кроме того, во дворе дома осколками посечены 20 автомобилей.

- Велосипедист был ранен при атаке дрона в Курской области. Он доставлен в больницу.

- Трамп анонсировал введение с 1 ноября пошлин на импорт грузовиков в США. Размер тарифа составит 25%.

- Премьер Грузии завил о спецоперации по задержанию участников штурма резиденции президента. Он отметил, что все организаторы задержаны.

S&P 500 и Nasdaq в понедельник обновили рекорды

Сенат США не смог одобрить законопроект, который мог прекратить шатдаун

Трамп заявил, что при принятии решений по Украине не хочет спровоцировать эскалацию

ЮНЕСКО выдвинула на пост главы организации бывшего министра туризма Египта

Трамп анонсировал введение с 1 ноября пошлин на импорт грузовиков в США

Венесуэла уведомила США о плане ультраправых подорвать их посольство в Каракасе

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Новое дело Михаила Абызова связано с хищением средств "Российской венчурной компании"

Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп пообещал лидерам арабских стран, что Израиль не начнет новый конфликт

Хроники событий
