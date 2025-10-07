Что случилось этой ночью: вторник, 7 октября

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Трамп заявил, что при принятии решений по Украине не хочет спровоцировать эскалацию. При этом он не стал исключать, что передаст Киеву ракеты Tomahawk.

- Многоквартирный дом поврежден в результате атаки БПЛА в Белгородской области. Кроме того, во дворе дома осколками посечены 20 автомобилей.

- Велосипедист был ранен при атаке дрона в Курской области. Он доставлен в больницу.

- Трамп анонсировал введение с 1 ноября пошлин на импорт грузовиков в США. Размер тарифа составит 25%.

- Премьер Грузии завил о спецоперации по задержанию участников штурма резиденции президента. Он отметил, что все организаторы задержаны.