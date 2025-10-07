Бойцы Нацгвардии США прибыли в пригороды Чикаго вопреки протестам местных властей

Фото: AP/TASS

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Бойцы Национальной гвардии США прибыли в пригороды города Чикаго (штат Иллинойс), несмотря на протесты местных властей, сообщает во вторник издание The Chicago Tribune.

Согласно изданию, вооруженные военные в камуфляже были замечены в пригороде Элвуд, где размещается тренировочный центр американской армии.

Директор ФБР Кэш Патель сообщил во вторник в соцсети Х, что направляется в Чикаго, отметив, что город "будет спасен".

Президент США Дональд Трамп ранее принял решение о привлечении 300 военнослужащих Национальной гвардии для наведения порядка в Чикаго.

Губернатор Иллинойса, демократ Джей Би Прицкер подверг решение президента резкой критике. По мнению губернатора, местные власти способны обеспечивать безопасность в Чикаго без участия Нацгвардии.

11 августа Трамп объявил о временном переходе полиции Вашингтона под федеральный контроль и отправке в город Нацгвардии для борьбы с преступностью.

Нацгвардия США - резерв вооруженных сил, привлекаемый в случае чрезвычайных ситуаций внутри страны для, например, ликвидации последствий стихийных бедствий, эвакуаций или подавления беспорядков.