Федеральный судья временно запретила Трампу разворачивать Нацгвардию в Орегоне

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Федеральный судья США Карин Иммергут временно заблокировала решение администрации президента Дональда Трампа о развертывании подразделений Национальной гвардии на территории штата Орегон, сообщает в понедельник Associated Press (AP).

"Во время спешно созванного телефонного слушания федеральный судья США вынесла временный запрет, запрошенный Калифорнией и Орегоном", - отмечает агентство.

Срок действия постановления Иммергут истечет через 14 дней, если его не продлят на слушании, назначенном на 17 октября. Кроме того, 29 октября будут рассмотрены аргументы в пользу вынесения предварительного судебного запрета.

Губернатор Орегона Тина Котек приветствовала решение судьи и заявила, что штат "и дальше будет противостоять Трампу".

Белый дом не прокомментировал решение судьи.

В субботу Трамп распорядился перебросить войска Нацгвардии в город Портленд в Орегоне из соседней Калифорнии, а в воскресенье - из Техаса.

Администрация американского президента заявляла, что привлечение Нацгвардии необходимо для "восстановления порядка и защиты федеральной собственности" после протестов в разных штатах, возникавших за последние несколько месяцев.

Однако ряд губернаторов и генеральных прокуроров штатов расценили эти меры как превышение федеральных полномочий и вмешательство в дела местных властей. Калифорния, Орегон и ряд других штатов обратились в суд, утверждая, что президент не имеет права единолично направлять Нацгвардию без согласия губернаторов.