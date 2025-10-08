Во Франции на фоне политического кризиса рейтинг одобрения Макрона упал до 14%

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Рейтинг одобрения деятельности президента Франции Эммануэля Макрона достиг рекордно низких 14% с момента его прихода к власти, показал опрос компании Elabe для издания Les Echos. Отмечается, что этот показатель уменьшился на три процентных пункта за один месяц.

Исследование Toluna Harris Interactive показало, что ультраправая партия "Национальное объединение" пользуется наибольшей поддержкой среди респондентов. Около 35% опрошенных готовы отдать свой голос за кандидата от этой партии на выборах президента в 2027 году. По данным социологов, кандидат от "Национального объединения" имеет шансы выйти во второй тур выборов вместе с кандидатом от левых.

Опрос OpinionWay исследовал шансы "Национального объединения" в случае роспуска Национального собрания. По его данным, ультраправые могли бы получить от 33 до 34% голосов.

Макрон 6 октября принял отставку премьер-министра Себастьена Лекорню, который руководил правительством с 9 сентября.

У сторонников Макрона после выборов 2024 года нет большинства в парламенте. Поэтому ни одно назначаемое правительство не может стабильно работать без поддержки хотя бы части оппозиции.