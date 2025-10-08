Поиск

Во Франции на фоне политического кризиса рейтинг одобрения Макрона упал до 14%

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Рейтинг одобрения деятельности президента Франции Эммануэля Макрона достиг рекордно низких 14% с момента его прихода к власти, показал опрос компании Elabe для издания Les Echos. Отмечается, что этот показатель уменьшился на три процентных пункта за один месяц.

Исследование Toluna Harris Interactive показало, что ультраправая партия "Национальное объединение" пользуется наибольшей поддержкой среди респондентов. Около 35% опрошенных готовы отдать свой голос за кандидата от этой партии на выборах президента в 2027 году. По данным социологов, кандидат от "Национального объединения" имеет шансы выйти во второй тур выборов вместе с кандидатом от левых.

Опрос OpinionWay исследовал шансы "Национального объединения" в случае роспуска Национального собрания. По его данным, ультраправые могли бы получить от 33 до 34% голосов.

Макрон 6 октября принял отставку премьер-министра Себастьена Лекорню, который руководил правительством с 9 сентября.

У сторонников Макрона после выборов 2024 года нет большинства в парламенте. Поэтому ни одно назначаемое правительство не может стабильно работать без поддержки хотя бы части оппозиции.

Elabe Франция Toluna Harris Interactive Эммануэль Макрон Себастьен Лекорню OpinionWay
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Посредники надеются на подписание соглашения о перемирии в Газе 9 октября

Что произошло за день: среда, 8 октября

Встреча Путина и Алиева в Таджикистане пройдет 9 октября

Валютные резервы Китая в сентябре выросли на 0,5% - до максимума за 10 лет

Песков подтвердил запланированную встречу Путина и Алиева в Таджикистане

Санкции США против сербской NIS отложены еще на неделю

Аэропорты США задерживают рейсы из-за шатдауна

Аэропорты США задерживают рейсы из-за шатдауна

JPMorgan ждет роста мирового спроса на доллары США на $1,4 трлн из-за стейблкойнов

JPMorgan ждет роста мирового спроса на доллары США на $1,4 трлн из-за стейблкойнов

В Германии могут внести поправки, позволяющие сбивать неидентифицированные дроны

Расходы американцев на Хэллоуин в 2025 году достигнут рекордных $13,1 млрд

Расходы американцев на Хэллоуин в 2025 году достигнут рекордных $13,1 млрд
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2422 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7321 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20253 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });