Ультраправые во Франции после отставки премьера призвали к выборам в парламент

Французские "левые" настаивают на назначении на пост премьера кого-то из их единомышленников

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Французская ультраправая партия "Национальное объединение" после отставки премьер-министра страны Себастьена Лекорню настаивает на роспуске нижней палаты парламента и организации новых выборов, сообщает в понедельник телеканал BFM TV.

"Стабильности не будет, если не распустить Национальное собрание и если не провести выборы", - заявил лидер партии Жордан Барделла.

В ультралевой партии "Непокоренная Франция" считают, что причина политического кризиса кроется не столько в фигуре премьера, сколько в президенте страны Эммануэле Макроне. "Мы требуем в срочном порядке рассмотреть предложение об импичменте президента, которое подписали 104 депутата", - написал координатор партии Манюэль Бомпар в соцсети X.

Генсек Социалистической партии Пьер Жуве, в свою очередь, призывает Макрона "назначить премьер-министра из представителей левых политических сил или из партии "зеленых".

Национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель также призывает "назначить наконец-таки премьер-министра из "левых".

Ранее в понедельник Лекорню подал президенту страны прошение об отставке, Макрон принял ее.

Накануне вечером Лекорню объявил состав нового кабинета министров, предлагаемого на замену правительству Франсуа Байру, ушедшего в отставку в начале сентября. В предложенном премьер-министром составе фигурировало значительное число министров из прежнего правительства. Сформированный Лекорню кабинет сразу же подвергся резкой критике оппозиции.

Лекорню, возглавлявший министерство обороны в кабинете Байру, был назначен премьером 9 сентября.

Франция Национальное объединение
